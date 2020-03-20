شكرا لقرائتكم خبر عن غلق دير الأنبا بيشوى أمام الرحلات وأسر الرهبان أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن دير القديس العظيم الأنبا بيشوى بوادى النطرون عن غلق الدير ومنع أى رحلات أو تجمعات منعًا باتًا ولمدة أسبوعين بدءا من اليوم، كما اعتذر الدير عن استقبال أسر الآباء الرهبان، وذلك من أجل الوقاية من فيروس كورونا.

كانت الكنائس قد استجابت بشكل فوري لتعليمات الدولة وإجراءاتها الاحترازية ضد انتشار فيروس كوفيد 19 المعروف باسم كورونا، ففي حين علقت الكنيسة الأرثوذكسية مدارس الأحد وخدمات التربية الكنسية، دعت الكنيسة الكاثوليكية إلى غلق المقاهي وأماكن التجمعات ومنعت الكنيسة الإنجيلية المؤتمرات والرحلات

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