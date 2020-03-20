شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” يحذر من منشور كاذب بلوجو الموقع عن اعتماد امتحان الشهور لمدارس التمريض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في إطار ترويج الشائعات، استغلت صفحات مجهولة على فيس بوك لوجو واسم ”الخليج 365”، ونشرت أخبارًا كاذبة وشائعات ليس لها أى أساس من الصحة، منها منشور كاذب على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى بعنوان: "وزيرة الصحة: يمكن اعتماد امتحان الشهور لمدارس التمريض في حال إلغاء الدراسة".

وتحذر مؤسسة ”الخليج 365” قراءها الأعزاء من هذه الصفحات المجهولة على مواقع التواصل الاجتماعى، والتى تنتحل اسم المؤسسة وتنشر أخبارًا كاذبة وشائعات، تستهدف ضرب مصداقية الموقع واستخدام اسمه لنشر الأخبار الكاذبة، الأمر الذى يدعو الخليج 365 لمقاضاة كل من ينتحل اسمه.





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