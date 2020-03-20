شكرا لقرائتكم خبر عن المرور يغلق كوبرى الجيزة المعدنى جزئيا لمدة 4 أيام بسبب أعمال تطوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالتنسيق مع المحافظة ، منذ قليل، إغلاق جزئى لكوبرى الجيزة المعدنى لإجراء إصلاحات لمدة 4 أيام، وذلك فى إطار تنفيذ أعمال الصيانة الخاصة بالكوبرى ورفع كفاءة طبقة ( الإيبوكسى ) أعلى الكوبرى ، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وقال مصدر أمنى ، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة أغلقت الكوبرى بشكل جزئى لمدة 4 أيام ، على أن يتم العمل ، من الساعة 12 اليوم الجمعة الموافق 20/3/2020 وحتى يوم الإثنين الموافق 23/3/2020 على مدار الـ 24 ساعة دون تعطيل لحركة المرور،و سيتم غلق حارة مرورية بالتبادل خلال فترة الأعمال .

وأضاف المصدر، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع مختلف الجهات المعنية بوضع اللوحات الإرشادية ونشر اللجان المرورية لإرشاد المارة وقائدى المركبات بمحيط مناطق العمل .

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وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة ، تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

كما شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.