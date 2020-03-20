أخبار × 24 ساعة.. وزير التعليم يعلن مصير امتحانات نهاية الترم للصفوف الدراسة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ 24 ساعة الماض، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى.. الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة وأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى الكهرباء: تطوير شبكة النقل ساعد فى تجاوز أزمة سوء الأحوال الجوية النقل: نواصل أعمال تعقيم وتطهير السكة الحديد والمترو والموانئ لمواجهة كورونا نقابة الزراعيين: صرف 18 مليون جنيه معاشات مايو ويونيو 2016 الأسبوع المقبل المدارس الثانوى تعلن تظلمات نتيجة الترم الأول للامتحان الورقى لأولى ثانوى القوى العاملة: مصرى يحصل 450 ألف جنيه مستحقاته عن فترة عمله بالسعودية الأوقاف: صلاة الجمعة قائمة ورخصة التغيب للمصلى لا للداعية Advertisements رئيس جامعة القاهرة يعفى طلاب المدن الجامعية من المصاريف خلال تعليق الدراسة نقابة الأطباء تطالب "الصحة" التأكيد على المنشآت الطبية توفير مستلزمات مكافحة العدوى وزير التعليم يستعرض خطة المرحلة المقبلة.. طارق شوقى: لن يجرى امتحانات للصفوف من الثالث الإبتدائى للثانى الإعدادى.. إجراء امتحانات الدبلوم فى موعدها والصفين الأول والثانى الثانوى على التابلت من المنزل ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا لـ 90 حالة فى الجزائر ووفاة 9

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