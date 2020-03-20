شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يشمع مطعمًا خالف قرار الغلق ويوقع عليه غرامة مالية والان مع تفاصيل الخبر

ووجه محافظ الجيزة بتشميع مطعم شهير بشارع فيصل الرئيسى لعدم التزامه بقرار الغلق وتوقيع غرامة مالية عليه مع اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك خلال حملته التى ينفذها الآن برفقة اللواء علاء بدران السكرتير العام لمحافظة الجيزة، للتأكد من تطبيق قرار الغلق.

وشدد محافظ الجيزة على اتخاذ كافة الإجراءات ضد المنشآت الممتنعة عن تنفيذ القرار، والتى تشمل قرارت الغلق التشميع وتحرير المحاضر والحجز الإدارى.

وكان أعلن مجلس الوزراء، أن قرارات رئيس الوزراء بشأن تحدد مواعيد إغلاق الأندية الرياضية ، والشعبية، ومراكز الشباب وغلق المطاعم والمقاهى والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهى والنوادى الليلية والمراكز التجارية، من 7 مساء إلى 6 صباحا حتى 31 مارس، سيبدأ تنفيذه من اليوم الخميس.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرارين إحداهما بأن تحدد مواعيد إغلاق الأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب ابتداء من الساعة السابعة مساءً، وحتى الساعة السادسة صباحاً بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020.

وتضمن القرار الثانى في مادته الأولى على: تُغلق ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحا أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم ‪31/3/2020 جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة‪.

وأشار القرار في مادته الثانية إلى أنه لا يسرى حكم المادة الأولى من هذا القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التي تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها.