شكرا لقرائتكم خبر عن سفير فرنسا بالقاهرة يشيد بخطوات الحكومة ويدعو للتكاتف لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر
وأشاد السفير الفرنسى بخطوات الحكومة المصرية، ودعا الفرنسين المتواجدين فى مختلف أرجاء مصر إلى عدم القلق من تلك الإجراءات.
وأشار السفير الفرنسى، إلى أن مصر تأخذ نفس خطوات مختلف بلدان العالم الأخرى، وهي الانعزال وتأجيل الرحلات الجوية والبحرية وغيرها.
وأضاف السفير الفرنسى، أن الأسابيع المقبلة ستكون صعبة للغاية وتحتاج إلى الكثير من التكاتف من أجل التصدى لفيروس كورونا المستجد.
والجدير بالذكر إعلان الخطوط الجوية الفرنسية تخصيص رحلات فى أيام 21 و22 و23 من مارس الجارى لنقل الفرنسيين المتواجدين بمصر.
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