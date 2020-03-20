شكرا لقرائتكم خبر عن "فيديو" قرارات جديدة للتعليم.. مصير الامتحانات السنة دى إيه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم مساء اليوم كافة القرارات والإجراءات الخاصة بامتحانات المراحل الدراسية المختلفة لنهاية العام. وأوضح بيان وزارة التربية والتعليم الطرق المختلفة التي سيؤدى من خلالها كافة المراحل التعليمية للامتحانات، وماهى المراحل التي سيتم استبدال الامتحان بطرق أخرى مختلفة كتقييم الأداء والبحث أو المشروع. ويرصد الخليج 365 في الفيديو التالى كافة تفاصيل تلك القرارات بكل مراحل التعليم.

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