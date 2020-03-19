شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: استبدال امتحانات طلاب «النقل» بأبحاث أشبه بـ«مشروع تخرج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة استبدلت فكرة الامتحانات الكلاسيكية، إلى شيء آخر جديد يتماشى مع أهداف الوزارة، وهي وضع «مشروع تخرج»، كشرط انتقال من سنة دراسية لأخرى، بدلًا من امتحانات نهاية العام، لطلاب النقل من الصف الثالث الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي.

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وأضاف «شوقي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الخميس، أن المحتوى الإلكتروني متوفر من مرحلة رياض الأطفال، وحتى الثانوية العامة، موضحًا أن استبدال امتحانات نهاية العام لطلاب النقل سيكتون بتقديم مشروع بحث يقدمه الطلاب أشبه بمشروع تخرج.

وأوضح وزير التربية والتعليم التعليم الفني، أنم هذا النظام سيتم تطبيقه أيضًا على الطلاب في الخارج في سنوات النقل، من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الإعدادي، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية في المرحلة الثانية من مراحل التعامل مع فيروس «كورونا» والتي تتطلب تأجيل الدراسة، وإذا نظرنا حولنا في دول العالم الأخرى سنرى أن استمرار تعطيل الدراسة هو الاحتمال الأكبر في الفترة المقبلة.

وأوضح «شقوي» أن الوزارة تبحث حاليًا دعوة ولي الأمر كمراقب للعملية التعليمة عبر الإنترنت، مشيرًا إلى أن المعلمين المصريين سيفاجئوننا بقدرتهم الكبيرة على التعامل مع النظام التعليمي الجديد، كاشفًا عن الموقع الخاص ببوابة المكتبة الرقمية لجميع الصفوف الدراسية وهي «www.study.ekb.eg«.