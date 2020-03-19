شكرا لقرائتكم خبر عن «الدواء المصرية» تعلن أدوية علاج أعراض كورونا (تعرّف عليها) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت هيئة الدواء المصرية أنه طبقًا لما تم رصده من تقارير صادرة عن عدة جهات رقابية دولية، ومنها تقرير الوكالة الأوروبية للأدوية الـ(EMA) وهيئة الخدمات الصحية البريطانية (NHS)، فلا يوجد دليل علمي يمنع استخدام دواء (الإيبوبروفين) في علاج الأعراض المصاحبة لمرض الكورونا المستجد (COVID 19).

وذكر تقرير مركز اليقظة الصيدلية بهيئة الدواء المصرية أنه يُفضل استخدام (الباراسيتامول) في حالات الألم وارتفاع درجة الحرارة وفقًا لما أشارت له هيئة الخدمات الصحية البريطانية (NHS) والجهة الرقابية بفرنسا.

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وأشار إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار جميع العلاجات المتاحة في حالة الإصابة بفيروس (COVID 19) متضمنة الباراسيتامول ومضادات الالتهاب اللاستيرودية (NSAIDs)، وفقًا لما أشارت له الوكالة الأوروبية للأدوية (EMA).

وخلُصت اليقظة الصيدلية بعد الرصد والدراسة إلى أنه يُفضّل استخدام (الباراسيتامول) كخافض للحرارة كخيار أول قبل استخدام مضادات الالتهاب اللاستيرودية (NSAIDs) ومن ضمنها الإيبوبروفين، حيث إنه لا توجد دراسة تفيد بمنع استخدام مضادات الالتهاب اللاستيرودية مع الإصابة بالفيروسات باستثناء الإسبيرين في الأطفال.

وتناشد هيئة الدواء المصرية المواطنين مراجعة مقدمي الخدمات الصحية في هذا الشأن، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة، لمواجهة ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد (Covid 19).