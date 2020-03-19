شكرا لقرائتكم خبر عن شكري يصل رواندا ويُسلِّم رسالة رئيس الجمهورية للرئيس الرواندي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الرئيس الرواندي "بول كاجامي" وزير الخارجية سامح شكري، اليوم ١٩ مارس الجاري في كيجالي، وذلك في إطار الزيارات التي يقوم بها وزير الخارجية لعددٍ من الدول الأفريقية الشقيقة لتسليم رسائل من السيد رئيس الجمهورية حول ملف سد النهضة.

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وذكر المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المُستشار أحمد حافظ، أن الوزير سامح شكري نقل تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى أخيه الرئيس "كاجامي"، وقام بتسليم رسالة السيد الرئيس بشأن آخر المستجدات المتعلقة بمسار مفاوضات سد النهضة. هذا، واستعرض وزير الخارجية تفاصيل الموقف المصري ومجمل التطورات على مدار سنوات طويلة من المفاوضات المضنية، والتي سعت خلالها مصر للتوصُل إلى صيغة عادلة ومتوازنة لاتفاق يحقق مصالح الأطراف الثلاثة، وهو ما تحقق بالفعل مؤخراً في مسار واشنطن من خلال الاتفاق الذي تم صياغته برعاية الجانب الأمريكي والبنك الدولي.

وأشار حافظ إلى أن الرئيس الرواندي "كاجامي" قد حرص، من جانبه، على نقل التحية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فضلاً عن الإعراب عن الشكر لإيفاد وزير الخارجية خصيصاً ليحمل تلك الرسالة الهامة في إطار ما تبذله مصر من جهد لتأمين اتفاق على صعيد ملف سد النهضة.

كما أوضح المتحدث الرسمي أنه تم خلال اللقاء الترحيب بالتطورات الإيجابية في علاقات التعاون بين البلدين، والتي شهدت زخماً كبيراً خلال الأعوام الماضية في عدد من المجالات الهامة.