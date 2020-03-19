شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة سوهاج: اتخذنا حزمة إجراءات قوية لمواجهة فيروس «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، إن الجامعة اتخذت حزمة من الإجراءات الاحترازية للمواجهة والوقاية من فيروس «كورونا المستجد»، تمثلت في تشكيل غرفة عمليات برئاسة الدكتور مصطفى عبدالخالق، نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، تعمل على مدار الساعة لمتابعة الإجراءات الوقائية لمنع انتشار الفيروس، والتي تقوم برفع تقاريرها بصورة يومية لرئيس الجامعة.

جاء ذلك اليوم خلال لقاء رئيس الجامعة بأعضاء مجلس اتحاد الطلاب المنتخب للعام الجامعي الحالي، لمناقشة وشرح إجراءات الوضع الراهن، والتي تمثلت في إيقاف الدراسة كجزء من الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بحضور الدكتور مصطفى عبدالخالق، نائب رئيس الجامعة لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، ورئيس اتحاد الطلاب، ونائبه، وأعضاء المجلس من الأمناء ومساعديهم بالكليات.

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وأكد عزيز أن الجامعة وفّرت كمية كبيرة من المنظفات والمطهرات التي يتم استخدامها يوميًا في عمليات التعقيم والتطهير لكل المنشآت الجامعية، من مدن جامعية ومدرجات وفصول دراسية وقاعات وورش ومستشفيات جامعية، إلى جانب توفير كميات مناسبة من الكمامات والقفازات، لجميع العاملين التي تتعامل مع تجمعات جماهيرية، مثل العيادات الخارجية بالمستشفيات الجامعية.

وأعلن رئيس الجامعة استعداد شبكة المعلومات لاستقبال المقررات الإلكترونية التي أعدها أعضاء هيئة التدريس بالكليات المختلفة، حيث تم التأكيد على سرعة الانتهاء من إعداد تلك المقررات الإلكترونية وتحميلها على موقع الجامعة، وذلك لتغطية ما كان مقررًا تدريسه خلال أسبوع تعطيل الدراسة.

وأشار «عزيز» إلى أنه تم توجيه التعليمات لعمداء الكليات بسرعة إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول، والانتهاء من تسليم الكتب الجامعية للفصل الدراسي الثاني، مضيفًا أن جميع الطلاب الذين تقدموا بأبحاث اجتماعية للإعفاء من الرسوم الدراسية قد تم قبولها وسدادها جميعًا من صندوق التكافل الطلابي، كما أنه سيتم تخصيص مكتب بالحرم الجامعي القديم لمن يرغب من الطلاب بكليات الجامعة الجديدة في سداد الرسوم الدراسية، وذلك تيسيرًا عليهم حتى لا يضطروا للذهاب إلى مقر الجامعة الجديدة أثناء فترة تعطيل الدراسة.