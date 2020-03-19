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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار السعودية تعلّق التواجد والصلاة في الحرمين الشريفين تجنبًا لانتشار فيروس كورونا.

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