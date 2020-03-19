شكرا لقرائتكم خبر عن طارق عامر: مصر قادرة على حماية اقتصادها الأسرع نموًا بالشرق الأوسط من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد محافظ البنك المركزي، طارق عامر، اليوم الخميس، أن مصر قادرة على حماية اقتصادها الأسرع نموًا في الشرق الأوسط من تداعيات فيروس كورونا التاجي «كوفيد 19».

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وقال المحافظ، في تصريح لوكالة «بلومبرج» الأمريكية، إن مصر لديها السبل الكافية لتحييد الاضطراب العالمي الناجم عن تفشي الوباء التاجي عن اقتصادنا.

وكان المركزي المصري خفّض سعر الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس، بما يعادل 3%، وهو الأكبر على الإطلاق، بعد اجتماع طارئ، الإثنين الماضي، ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25%و10.75% و9.75% على الترتيب وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75%.

وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أن الحكومة المصرية خصصت أيضًا 100 مليار جنيه مصري (أي 6.4 مليار دولار) من أجل مكافحة الفيروس.