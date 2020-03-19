شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص خط ساخن للإبلاغ عن مخالفات المحال وابتزاز المدرسين (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، عن تخصيص خط ساخن للإبلاغ عن أي من المحال أو المطاعم التي لم تطبق قرار رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، بالإغلاق في تمام السابعة مساءً.

وقال في اتصال هاتفي مع رامي رضوان، على شاشة DMC، ببرنامج «مساء DMC»، على الجميع الإبلاغ فورًا عن أي مخالفات من خلال رقم 01150606783 أو إرسال رسائل عبر تطبيق «واتس آب» على نفس الرقم.

وبشأن الدروس الخصوصية وتوقفها، طالب قاسم المصريين بضرورة الإبلاغ فورًا عن أي مدرس يقوم بابتزاز الأسر لإعطاء الطلاب الدروس في المنازل، مؤكدًا اتخاذ إجراءات حاسمة ضد كل مدرس لا يلتزم بما أقرته الحكومة ووزارة التربية والتعليم.