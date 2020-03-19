شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة كفر الشيخ: لا صحة لتأجيل امتحانات الميدترم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفي الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، ما تم نشره على لسان الأمين العام المساعد للجامعة بتاجيل امتحانات «الميدترم».

وقال إن «أحد الاشخاص قام باختراق صفحة الأمين المساعد للجامعة ونشر بوست يعلن فيه تأجيل الامتحانات وبعد التواصل مع الأمين العام المساعد للجامعة تبين أنه قد تم اختراق حسابه الشخصي على الفيسبوك ونفى أي صلة له بما تم نشره».