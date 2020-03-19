شكرا لقرائتكم خبر عن علاء مبارك ينشر تسجيلًا للرئيس الراحل في ذكرى استرداد طابا ويوجه له كلمة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، لوالده بالرحمة والمغفرة في ذكرى رفع الرئيس مبارك علم مصر على طابا، وذلك في الذكرى الـ31 لتحريرها ورفع العلم المصري عليها، وبعودتها لحضن الوطن تحطم الحلم الإسرائيلي بالوجود في أرض الفيروز.

ونشر علاء مبارك فيديو عبر صفحته على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» معلقًا: «في ذكرى رفع الرئيس مبارك علم مصر على طابا، ربنا يرحمك ويغفر لك يا حبيبي».