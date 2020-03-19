شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء المصرية: لا مانع من إستخدام الايبوبروفين لعلاج أعراض كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت هيئة الدواء المصرية على أنه طبقًا لما تم رصده من تقارير صادرة عن عدة جهات رقابية دولية ومنها تقرير الوكالة الأوروبية للأدوية الـ "EMA" وهيئة الخدمات الصحية البريطانية "NHS" فلا يوجد دليل علمى يمنع إستخدام دواء الايبوبروفين فى علاج الأعراض المصاحبة لمرض الكورونا المستجد COVID 19. وقد جاء تقرير مركز اليقظة الصيدلية بهيئة الدواء المصرية متضمناً الآتى: - ليس هناك دليل علمي على علاقة استخدام دواء الايبوبروفين وزيادة خطر الاصابة وتدهور حالات ال Covid 19 وذلك وفقا لما تم نشره بالوكالة الاوروبية للادوية EMA بتاريخ ١٨/٣/٢٠٢٠ وهيئة الخدمات الصحية البريطانية (NHS) بتاريخ ١٧/٣/٢٠٢٠ فى هذا الشأن. - يفضل استخدام الباراسيتامول فى حالات الالم وارتفاع درجة الحرارة وفقاً لما أشارت له هيئة الخدمات الصحية البريطانية NHS والجهة الرقابية بفرنسا. - الأخذ فى الاعتبار جميع العلاجات المتاحة فى حالة الإصابة بفيروس COVID 19 متضمنة الباراسيتامول و مضادات الالتهاب اللاستيرودية (NSAIDs) وفقاً لما أشارت له الوكالة الأوروبية للأدوية EMA . Advertisements وقد خلُصت اليقظة الصيدلية بعد الرصد والدراسة بأنه يفضل استخدام الباراسيتامول كخافض للحرارة كخيار أول قبل استخدام مضادات الالتهاب اللاستيرودية NSAIDs ومن ضمنها الايبوبروفين حيث أنه لا توجد دراسة تفيد بمنع استخدام مضادات الالتهاب اللاستيرودية مع الإصابة بالفيروسات بإستثناء الاسبيرين فى الأطفال. وإذ تناشد هيئة الدواء المصرية المواطنين بمراجعة مقدمى الخدمات الصحية فى هذا الشأن وإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة لمواجهة ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد " Covid 19" .

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