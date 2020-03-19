بقيمة مليون جنيه ونصف.. ضبط 4 قضايا تهريب عبر المنافذ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
شن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية حملة أمنية مكبرة فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.
وأسفرت جهود الإدارات خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (4) قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع – سجائر، عبوات إسبراي"تنظيف ماتور"، فرشاة دهان، قطع اسفنج تلميع، بكر لاصق ورقي، عبوات سليكون، عبوات مثبت دهان، معجون سيارات، مسدسات رش بويات، قطع صنفرة، صاروخ تلميع كهربائي، زيت محرك، منظم أكسجين، عسل سدر جبلي) بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي (1,732,114 مليون وسبعمائة اثنان وثلاثون ألفاً ومائة وأربعة عشر جنيهاً).
في مجال الأمن العام: ضبط عدد (26) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، مخالفات مسطح مائي، مخالفات سائقين ، مخالفات عاملين)، وضُبط بمجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات" ضبط (5) قضايا متنوعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
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