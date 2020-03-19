يتزعمهم خطاط.. سقوط عصابة بربع مليون جنيه مزورة في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي للاتجار بالعملات الوطنية والاجنبية المقلدة لترويجها على المواطنين في بورسعيد . وردت معلومات لمفتشي قطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن بورسعيد مفادها قيام خطاط – وزوجته كوافيرة – موظف – موظفة لهم معلومات جنائية مقيمون دائرة قسم الضواحي أمن بورسعيد؛ بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تقليد العملات الوطنية والأجنبية وترويجها على عملائهما . وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة مفتشي قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبطهم وبحوزتهم 228400 جنية مقلدة للعملة الوطنية فئة مائتي جنية – ورقتان مقلدتان للعملة الوطنية فئة المائة جنية – 18000 دولار مقلدة للعملة الأجنبية فئة المائة دولار . كما ضبطت الأدوات المستخدمة في التقليد " 2 لاب توب – ماسح ضوئي – كمية من الأحبار ومثبتات الألوان – طابعة – مكواة – كمية من الأوراق المالية المعدة للتقليد -2 بكرة فضية ونحاسية – أدوات التصنيع- 7800 جنية صحيحة "، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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