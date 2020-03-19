ادفع عن بُعد واستلم بالبريد.. الداخلية تنشر فيديو بـ "خدمات المرور إلكترونيًا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

أعد قطاع العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، فيديو نشرته الوزارة عبر صفحتها على موقع فيسبوك يوضح "كيفية الحصول على الخدمات المرورية من خلال بوابة وزارة الداخلية على الإنترنت.

ويستعرض الفيديو خدمات جديدة للمواطنين من خلال موقعها الرسمي على الإنترنت في خطوات بسيطة للحصول على الخدمات التي يريدها المواطنين.

Advertisements

كما تقرر تعليق استخراج وتجديد رخص تسيير المركبات حتى ذات التاريخ على أن يكتفي لمن انتهت صلاحية رخصته بسداد الضريبة في المواعيد المقُررة قانوناً من خلال منافذ الدفع الإلكتروني (فوري) أو من خلال أحد مكاتب البريد.

كانت علّقت وزارة الداخلية استخراج وتجديد رخص قيادة المركبات بجميع وحدات المرور اعتباراً من اليوم الخميس 19 مارس الجاري، وحتى يوم الخميس 16 أبريل 2020، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، حفاظاً على صحة المواطنين.