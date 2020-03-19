محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: تصوير- جلال المسيري: شهد الطريق المتجه لنفق محور 26 يوليو زحاما مروريا بالاتجاهين نتيجة إغلاق حارتين؛ لإصلاح هبوط أرضي نتج عن سقوط الأمطار الأسبوع الماضي. فيما يقوم رجال الإدارة العامة للمرور بتنظيم الحركة المرورية للسيارات لسحب الكثافات المرورية.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. زحام مروري في نفق محور 26 يوليو بسبب أعمال إصلاح هبوط أرضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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