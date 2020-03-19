شوقي: إلغاء امتحانات النقل من ثالثة ابتدائي حتى ثانية إعدادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:
أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلغاء امتحانات النقل لجميع الصفوف.
وقال شوقي، في رسالة مصورة (فيديو) اليوم الخميس، أن مرحلة رياض الأطفال (kg1 - kg2) والصفين الأول والثاني الابتدائي- حيث يتم تطبيق نظام التعليم الجديد (2.0)- سيقوم معلمي هؤلاء الطلاب بإعداد تقارير أداء للطلاب، ونطالب أولياء الأمور بالتأكد من استكمال الطالب للمنهج المنشور على المكتبة الإلكترونية والمنصة والاستفادة من الدليل الإلكتروني المنشور بها.
واضاف وزير التعليم، ان الطلاب من الصف الثالث الإبتدائي إلى الصف الثاني الإعدادي (سنوات النقل)، لن يتم إجراء امتحانات للطلاب في نهاية العام الدراسي الحالي والاكتفاء بعمل بحث (مشروع) لكل مادة على المنصة الإلكترونية، وسيكون متاحًا للطلاب التواصل مع معلم الفصل لمساعدته في تنفيذ البحث في وقت مدته شهرين من اليوم.
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