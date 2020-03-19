شوقي: امتحانات الشهادات العامة والدبلومات في موعدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن امتحانات الشهادات العامة والدبلومات الفنية في موعدها.
وأضاف شوقي، في رسالة مصورة (فيديو) اليوم الخميس، أنه سيتم إجراء امتحان نهاية العام الدراسي الحالي في موعده كما هو معلن في الجداول والتي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم داخل لجان الامتحانات.
وشدد وزير التعليم، على اتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة لوقاية أبنائنا الطلاب داخل اللجان بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة.
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