خليكي قدوة خليكي في البيت.. حملة بـ"القومي للمرأة" لمواجهة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور العمروسي:

أطلق المجلس القومي للمرأة، حملة بعنوان " خليكي قدوة خليكي في البيت" لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك في إطار خطة الدولة باتخاذ الاجراءات الاحترزاية والوقائية لمنع انتشار الفيروس بين المواطنين.

وقال المجلس في بيان اليوم، لكل سيدة و فتاة مدركة حجم المسئولية، ومؤمنة أن اتحادنا ووقفتنا جنب بلدنا في ظل الظروف التي يمر بها العالم هذا واجب وطني ودليل على حبنا لبلدنا، وأن كل واحدة فينا عليها دور عشان نعدي الأزمة ونحمي أهالينا وأصحابنا وجيراننا من أي خطر يهدد حياتهم، وعشان كمان نرسم صورة جميله لبلدنا قدام العالم كله نقول فيها أن الشعب المصري واجه الأزمة بكل شجاعة وتحدي وأنه قاوم وما استسلمش.

وأضاف: احنا في المجلس القومي للمرأة بنقولك كوني قدوة لغيرك وانضمي انت وصحباتك لحملتنا (خليكي قدوة خليكي في البيت)، وكل اللي عليكي تبعتلنا فيديو مسجل في البيت في رسالة خاصة على صفحة المجلس القومي للمرأة على موقع التواصل الإجتماعي (الفيس بوك) تشجعي فيه غيرك أنه يلتزم بالتعليمات والإجراءات الاحترازية التي تعلن عنها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا ويخليهم في البيت وميخرجوش منه غير للضرورة عشان ما يتنقلش الفيروس لغيرنا، ودورنا أن احنا نوصل صوتك ورسالتك لغيرك، وخللي بالك انك بكده بتحمي نفسك وبتحمي بلدك.