"القومي المرأة" يشيد بمنح الأمهات المعيلات لأشخاص ذوي إعاقة أجازة بأجر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

توجه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه بخالص الشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لاستجابته السريعة لمطلب إدراج السيدات العاملات من الأمهات لأشخاص ذوى إعاقة ممن يزيد عمرهم على 12 عامًا ضمن الفئات المشمولة بقرار مجلس الوزراء بمنح إجازة من العمل بمرتب كامل ضمن خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس "كورونا المستجد".

وثمنت الدكتورة مايا مرسي، قرار رئيس الوزراء الذي يراعي المصلحة للعاملات من الأمهات لأشخاص ذوى إعاقة، مشيرة إلى أن هذا القرار يؤكد حرص الدولة على أبنائها وبناتها وتقديرها لظروف المواطنين وحرصها على تخفيف العبء عن كاهلهم وتوفير كافة الظروف المناسبة لحمايتهم ضد أي خطر قد يهدد حياتهم وحياة المحيطين بهم.

وأكدت النائبة الدكتورة هبة هجرس عضو المجلس مقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس، أنه فور إصدار مجلس الوزراء للقرار بمنح إجازة من العمل بمرتب كامل للعاملات من الأمهات

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لأطفال أعمارهم دون سن 12 عاما تتابعت شكاوى الأمهات لأشخاص ذوى إعاقة وبخاصة ذوى الإعاقات الذهنية منهم يؤكدن فيها على عدم قدرة أبناءهن من ذوى الإعاقة على رعاية انفسهم في المنزل وطالبن بضمهن للشرائح الممنوحة إجازة ضمن خطة الدولة الشاملة لتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس "كورونا المستجد".

وتابعت: "وفور وصول أصوات هؤلاء النساء إلى مجلس الوزراء تمت الاستجابة الفورية لهن".

يذكر أنه تم إصدار كتابًا دوريًا للوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والأجهزة ورؤساء مجالس إداراة الشركات (قطاع عام/ قطاع أعمال عام)، ردًا على التساؤلات والاستفسارات الواردة حول تطبيق أحكام القرار رقم 719 لسنة 2020، تضمن التاكيد على أن الموظفة أو العاملة التي تراعى أحد أولادها من ذوي الإعاقة ويزيد سنه عن 12 عامًا ميلادية تستحق هي الأخرى إجازة استثنائية طوال مدة سريان القرار.