البحوث الفلكية يكشف حقيقة اصطدام كويكب عملاق بالأرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – يوسف عفيفي:

أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن ما تردد على وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن تعرض الأرض لـ"كويكب عملاق" يضربها خلال الفترة القادمة، "شائعة".

وناشد المعهد في بيان اليوم، جميع المواطنين، بعدم الانسياق وراء تلك الشائعات، موضحا أنه من خلال قنوات الاتصال الرسمية يفتح أبوابة للرد على أي تساؤلات تخص تلك الظواهر الفلكية.

وقال إنه طبقا للأرصاد والحسابات الفلكية العالمية، فإن كويكب يكاد يكون بحجم جبل إيفرست يطلق عليه اسم 52768 (1998 OR2)، وسيمر على الأرض يوم 29 أبريل الساعة 09:56 بتوقيت جرينتش، وعند هذه النقطة سيكون على بعد 3.9 مليون ميل من كوكبنا، أو حوالي 16 مرة ضعف المسافة بين الأرض والقمر - ويتحرك بسرعة حوالي 8.7 كيلومتر في الثانية أو 19461 ميل في الساعة (31320 كيلومتر في الساعة).

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وأوضح أن هذا الكويكب شوهد أول مره منذ 22 عاما، ومداره معروف جيدًا ولا توجد فرصة لحدوث تصادم على الأقل خلال القرنين المقبلين أو نحو ذلك، وفقًا لتوقعات مسار دورانه في الفضاء كما توقعتها وكالات الفضاء العالمية ومنها وكاله ناسا.

وأكد المعهد، ترحيبه بزيارة المواطنين لمقر المعهد الرئيسي بحلوان أو مرصد القطامية الفلكي والتعرف على الأنشطة العلمية والبحثية (فلك وجيوفيزياء) ودورها في خدمة المجتمع.

جدير بالذكر، أن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بواسطة باحثيه ومنظار القطامية الفلكي كان قد قام باكتشاف 12 نجما متغير خلال الفترة من 2013 وحتى 2018 وتم تسجيلهم في قواعد البيانات الفلكية العالمية باسم مصر ومرصد القطامية.