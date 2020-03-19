رئيس هيئة الكتاب: إجراءات متطورة لمواجهة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

قامت الهيئة المصرية العامة للكتاب، صباح اليوم الخميس، بحملة تعقيم وتطهير شاملة لمكاتبها الإدارية وطرقاتها ومطابعها ومخازنها، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ إن الهيئة مستمرة في تطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء؛ والدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة؛ بشأن إجراءات مواجهة الفيروس وإعادة النظر في توقيتات عمل موظفى الهيئة حتى الـ31 من الشهر الجاري.

وتابع: "حددنا بابًا موحدًا لدخول كل العاملين بالهيئة مقرها، وخصصنا فريقًا طبيًا لقياس درجة حرارة الأشخاص العاملين والضيوف عن بعد، مع تشكيل غرفة عمليات منعقدة باستمرار؛ عن طريق ربط كل العاملين بالهيئة بشبكة اتصالات متصاعدة بنظام الشجرة؛ وصولًا لرئيس الهيئة؛ الغرض منها المتابعة اليومية المستمرة لحالة الموظفين الصحية والتعامل المباشر معها حتى لو كان الموظف في منزله أو يقضى إجازته".

وثمن رئيس الهيئة؛ جهود مؤسسات الدولة؛ ووزيرة الثقافة بشأن إجراءات حماية المواطنين من التجمعات خلال الفترة الحالية، متمنيًا عودة الأنشطة والفعاليات الثقافية وغيرها وانتظامها على مستوى مؤسسات الدولة كافة؛ بعد الخلاص من مخاطر الفيروس في أقرب وقت، داعيًا لمصر أن يحفظ الله شعبها من كل سوء.