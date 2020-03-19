أخبار مصر | مصادر تؤكد أهم ملامح بيان وزير التعليم: "لا إلغاء للتيرم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصادر تؤكد أهم ملامح بيان وزير التعليم: "لا إلغاء للتيرم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ملامح البيان العاجل للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الذي يصدره بعد قليل، على أنه ليس بشأن الفصل الدراسي الثاني ولكنه بشأن الامتحانات.

وأكدت المصادر في تصريحات صحفية أنه لا نيه لإلغاء للترم الثاني، والبيان سوف يتم نشره على الموقع الرسمي للوزارة والصفحة الرسمية للوزارة على "فيس بوك".

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت عن بيان هام من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد قليل.