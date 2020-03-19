أخبار مصر | التعليم للمواطنين: ترقبوا بيان عاجل بعد قليل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعليم للمواطنين: ترقبوا بيان عاجل بعد قليل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان إعلامي لها أنه "سيتم نشر بيان هام من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد قليل".

وكان قد أعلن الوزير في منشور له أنه سوف يبث فيديو عن الإجابة عن بعض الاسئلة أبرزها: "ماذا أعدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتعليم عن بعد ولمساعدة وحماية ٢٢ مليون طالب وطالبة في التعليم المصري؟

وماذا قررت بخصوص امتحانات سنوات التعليم 2.0 (KG1 حتي G2) ثم سنوات النقل من ٣ ابتدائي حتي ٢ إعدادي ثم ١، ٢ ثانوي والشهادات العامة والدبلومات؟

وما هو دور السادة المعلمين والإدارات المدرسية في هذه الفترة؟