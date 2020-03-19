أخبار مصر | مستقبل وطن يطلق حملة توعية للوقاية من كورونا بـ 15 مايو (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستقبل وطن يطلق حملة توعية للوقاية من كورونا بـ 15 مايو (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام حزب مستقبل وطن بمدينة 15 مايو تحت إشراف الأستاذ حسين مرسى أمين عام حزب بمدينة مايو بإطلاق حملة توعية للوقاية من فيروس كورونا.

وانطلق شباب الحزب بمدينة 15 مايو بتوزيع الكتيبات والارشارادت على عدد من المناطق منها الأسواق التجارية وبالأماكن العامة والطريق السريعة وعلى قائدى المركبات وأشرف على الحملة كل من أحمد عطية أمين الشباب وأحمد صلاح الأمين المساعد وجمال عفيفي أمين المتابعة والتواصل الإجتماعي.

ويأتى ذلك ضمن الاجراءت الاحترازية التى تتخذها الدولة للوقاية من الفيروس وذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف وبرعاية النائب محمد ماهر أمين الحزب بالمحافظة.

وتسعى أمانة القاهرة للقيام بدورها المجتمعى من أجل خدمة المواطن، وتقديم كافة سبل الدعم والرعاية له في ظل التنبيهات والتحذيرات التى اطلقتها أجهزة الدولة لحماية المواطنين والعبور إلى بر الأمان ومقاومة الفيروس وجاء ذلك بحضور عدد من أعضاء أمانة الحزب 15 مايو.



يذكر أن الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، تقوم بتنظيم العديد من القوافل الطبية والخدمية والتي تصب جميعها في إطار الالتزام بالدور المجتمعي وذلك بتقديم الدعم والمساعدات لمحدودي الدخل في مجالات الصحة والمساعدات المعيشية خاصة في المناطق العشوائية والتي تعيش ظروفًا اقتصادية واجتماعية صعبة

وأصدرت وزارة الصحة والسكان، بيانا مساء اليوم، أعلنت فيه عن تسجيل 46 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا، تشمل 4 حالات لأجانب قادمين من الخارج من جنسيات مختلفة و42 مصريين من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافته الي تسجيل حالة وفاة جديدة لمصري يبلغ من العمر 68 عامًا من محافظة الجيزة، توفي بمستشفى العزل.

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وأكدت الوزارة أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًّا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 42 حالة.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس هو 256 حالة من ضمنهم 28 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و7حالات وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.