أخبار مصر | تعرف على إجراءات وزارة السياحة والآثار للحد من انتشار كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على إجراءات وزارة السياحة والآثار للحد من انتشار كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعتبر جائحة فيروس كورونا أحد أشد الأزمات الصحية التي ضربت العالم في الفترة الأخيرة، ومصر ضمن دول العالم التي تعاني من مخاطر هذا الفيروس وتسعى للحد من انتشاره، وللوقاية منه بكل السبل، وفي هذا الإطار نرصد إجراءات وزارة السياحة والآثار في التوعية بآثار هذا الفيروس والعمل على الحد من انتشاره. الصحة ثم الصحة ثم الصحة أولًا وقبل كل شئ قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن صحة المواطنين المصريين وضيوف مصر، هي الأهم دومًا، وكرر قائلًا "الصحة ثم الصحة ثم الصحة" أولًا وقبل كل شيء، ومصر مثلها مثل بقية دول العالم تتخذ الإجراءات التي تضمن سلامة مواطنيها، وضيوفها، وأكد أن السياحة المصرية ستتعافى بمجرد مرور أزمة كورونا فالعالم متشوق لزيارة مصر.

استغلال فترة التوقف وقال العناني إن فترة التوقف الحالية أو التباطؤ في الحركة السياحية سوف نستغلها في ترتيب البيت من الداخل واستكمال أعمال الترميمات، واستكمال جدول افتتاحات المشروعات التي هي على وشك الافتتاح مثل قصر البارون متحف شرم الشيخ متحف كفر الشيخ مطعم منطقة الأهرام الأثرية، فتلك المشروعات من البنية الأساسية للدولة. استمرار فتح المناطق والمزارات الأثرية وفي اجتماع له مع الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ورؤساء الغرف والمنشآت السياحية تقرر استمرار العمل في المتاحف والمناطق الأثرية والسياحية وأنها غير مغلقة.

تطهير وتعقيم المنشآت السياحية ومن ناحيته، قال ماجد فوزي رئيس غرفة المنشآت الفندقية، إن تلك الإجراءات تتم تحت إشراف وزارة الصحة والسكان، حيث بدأت الغرفة في حملة التطهير والتعقيم كمرحلة أولية للفنادق الموجودة بمحافظة الغردقة، ثم ستبدأ الأسبوع القادم بالفنادق الموجودة بمحافظة الأقصر وهكذا، ويقوم بتنفيذ التطهير فرق خاصة لكل فندق تم تدريبها وفقا للمعايير العالمية لإجراءات التطهير وذلك باستخدام مواد معتمدة من الوزارة. وتقوم هذه الفرق بتطهير جميع الأسطح الملامسة للسائحين والنزلاء ومرتادي الفندق كل ٣ ساعات، وذلك بالمناطق العامة والممرات والغرف الفندقية والمصاعد والسلالم والأبواب والمقابض الخاصة بها وغيرها من الأماكن الملامسة للإنسان ويوجد شركة عالمية تقوم بعملية فحص وتفتيش على الفنادق للتأكد من أن إجراءات التطهير والتعقيم تتم وفقًا للمعايير الدولية المتعارف عليها التي تبدأ من فترة الوقاية إلى فترة اكتشاف الإصابة وما بعدها. وأضاف فوزي أن شركة أخرى ستبدأ عملها من غدًا الجمعة في محافظة الأقصر، حيث ستعمل على تطهير الفنادق والتأكد من صحة ودقة خطوات التعقيم الصحيحة فيها وضمان كفاءتها، بالإضافة، وإجراء الاختبارات الخاصة بالـswamp tests من مناطق انتقائية في الفنادق "غرف الضيوف، الأماكن العامة، المطاعم، والكافيتريات، والأماكن الترفيهية"، إضافة لتدريب العاملين علي طرق التصرف مع الحالات المصابة بعمل محاكاة للعدوى الفيروسية، كما سيتم عمل برامج توعية للعاملين بالفنادق لطرق الوقاية والحماية من الفيروس. Advertisements

بدء تطهير المناطق الأثرية قال محمد أبوسريع مدير عام آثار منطقة الجمالية، إن المنطقة قامت اليوم بإجراءات وأعمال تطهير وتعقيم لأماكن المزارات الأثرية التي يقصدها الزائرين سواء مصريين أو أجانب ومن الأماكن تلك شهدت تردد عدد كبير من السائحين خلال الفترة الماضية، ومنها مجموعة السلطان قلاوون ومسجد وخانقاه الظاهر برقوق وقصر الأمير بشتاك وسبيل وكتاب عبد الرحمن كتخدا وسبيل السلحدار وبيت السحيمي ووكالة بازرعة. تقليل العمالة وإجازات استثنائية وتابع أبو سريع أن إدارة منطقة الجمالية قامت بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٧١٩ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تقليل عدد العمالة بالتناوب ومنح إجازة استثنائية للسيدات اللاتي لهن أطفال دون الثانية عشر وكذلك أصحاب الأمراض المزمنة.

أدوات وقاية "قفازات وكمامات ومواد مطهرة" على موظفي التذاكر والأمن كما تم توزيع أدوات وقاية وتعقيم "قفازات وكمامات ومواد مطهرة" على موظفي التذاكر والأمن بمنطقة أهرامات الجيزة، والمتحف المصري بالتحرير، وقلعة صلاح الدين ومنطقة آثار سقارة، كمرحلة أولى على أن يتم توزيعها على باقي المناطق تباعًا. متابعة لإجراءات السلامة في المنافذ السياحية بالمطارات وفي ذات السياق قامت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، بجولة في المكاتب التابعة للوزارة وللهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمطار القاهرة الدولي، للاطمئنان علي صحة العاملين بها وتباعهم الإجراءات واشتراطات السلامة ووجهت جميع العاملين في المكاتب التابعة للوزارة وللهيئة بالمطار الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية واستخدام القفازات والكمامات وخاصة في التعامل مع السائحين والجمهور، كما حرصت على لقاء السائحين للاطمئنان على إجراءات سفرهم قبل مغادرتهم مطار القاهرة.

طباعة 1000 بوستر إرشادي ومن ناحيتها قالت إيمان زيدان مساعد وزير السياحة والآثار للاستثمار وتنمية الموارد المالية، إن الوزارة قامت بطباعة 1000 بوستر بالإرشادات الوقائية التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية من فيروس كورونا، وتم وضعها أمام بوابات دخول جميع المتاحف والمواقع الأثرية والسياحية. تطهير مباني الوزارة وأضافت زيدان أنه تم تطهير وتعقيم المباني الإدارية الخاصة بالوزارة في العباسية والجيزة والزمالك وتطبيق توصيات وزارة الصحة والسكان بتنظيف الأسطح والأماكن بشكل دوري خلال اليوم لضمان سلامة الزائرين والعاملين، بالإضافة إلى توزيع القفازات والكمامات والمواد المطهرة على الموظفين المتعاملين مع الجمهور.

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