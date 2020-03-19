مصر | الساعة بـ 2000 جنيه.. حبس فتاتين لممارستهما الدعارة في الدقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الساعة بـ 2000 جنيه.. حبس فتاتين لممارستهما الدعارة في الدقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة الدقي، بشمال الجيزة، بحبس فتاتين، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لممارسة الدعارة، بمقابل مبالغ مالية.

وكشفت تحقيقات نيابة الدقي، بشمال الجيزة، عن تفاصيل سقوط فتاتين في عقدهما الثاني من العمر، لممارستهما الدعارة بأحد كافيهات منطقة الدقي، أنهما يترددان كثيرًا على الكافيهات الكائنة بالمنطقة، لاستقطاب الزبائن بمقابل مادي ٢٠٠٠ جنيهًا في الساعة.

وأفادت التحقيقات، أن الفتاتين كانا يقوما باستقطاب الزبائن عن طريق وضع خطة محكمة لاغرائهما بمفاتن جسدهما ويقوما بالتعرف عليهما والتواصل معهم عن طريق الهاتف المحمول، للاتفاق فيما بينهم على قضاء سهرة حمراء، بالاضافة للاتفاق على المبلغ المالي ويصل إلى ٢٠٠٠ جنيه في الساعة.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب، من ضبط سيدتين في عقدهما الثاني قاما بالتحريض للدعارة وممارستها، مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، وجمع المعلومات والتحريات، قام أحد الأشخاص بالتواصل معهما عن طريق الهاتف المحمول، حيث اتفق مع أحداهما على إقامة العلاقة المحرمة فيما بينهما مقابل ٢٠٠٠جنيه للساعة.

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وعلى الفور قامت قوات مباحث القسم بالتنسيق مع الإدارة العامة للآداب، وتم ضبط المتهمتين والقبض عليهما.

وفي سياق آخر، قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، إخلاء سبيل فتاة عشرينية العمر، بكفالة ٥٠٠ جنيه عقب اتهامها بممارسة الدعارة بأحد الكافيهات بالمهندسين.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن تفاصيل سقوط فتاة وتدعى "شيماء.أ"، عشرينية العمر، لاتهامها بممارسة الدعارة، بإحدى الكافيهات في منطقة المهندسين، أنها تتردد كثيرًا على الكافيهات لاستقطاب الزبائن، بمقابل ١٠٠٠ جنيه في الساعة.

كانت الإدارة العامة لمباحث الآداب، قد تمكنت من ضبط سيدة في عقدهما الثاني، لاتهامها بممارسة الدعارة، مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، وجمع المعلومات والتحريات، قام أحد الأشخاص بالتواصل معهما عن طريق الكافيه، حيث اتفق معها على إقامة العلاقة المحرمة فيما بينهما مقابل ١٠٠٠جنيه للساعة وعلى الفور قامت قوات مباحث القسم بالتنسيق مع الإدارة العامة للآداب، وتم ضبط المتهمة والقبض عليهما.

