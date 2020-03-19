مصر | الأمن العام يضبط أخطر تشكيل لتقليد العملات ببورسعيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمن العام يضبط أخطر تشكيل لتقليد العملات ببورسعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم، من ضبط أخطر تشكيل عصابي لتقليد العملات الوطنية والأجنبية بمحافظة بور سعيد

البداية عندما وردت معلومات لمفتشي قطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد مفادها قيام (خطاط – وزوجته كوافيرة – موظف – موظفة) لهم معلومات جنائية مقيمون دائرة قسم الضواحي أمن بورسعيد، بتكوين تشكيل عصابى تخصص في تقليد العملات الوطنية والأجنبية وترويجها على عملائهما.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة مفتشي قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبطهم وبحوزتهم (228400 جنيه مقلدة للعملة الوطنية فئة مائتي جنية – ورقتان مقلدتان للعملة الوطنية فئة المائة جنيه – 18000 دولار مقلدة للعملة الأجنبية فئة المائة دولار).

كما ضبطت الأدوات المستخدمة في التقليد (2 لاب توب – ماسح ضوئي – كمية من الأحبار ومثبتات الألوان – طابعة – مكواة – كمية من الأوراق المالية المعدة للتقليد -2 بكرة فضية ونحاسية – أدوات التصنيع- 7800 جنيهًا صحيحة).

