شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: 400 مليون جنيه خسائر.. وتلقينا 33 ألف عطل خلال يومي الطقس السيئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن تطوير وتدعيم شبكة نقل الكهرباء خلال السنوات الأربع الماضية، ساعد في زيادة اعتمادية الشبكة الكهربائية وقدرتها على تجاوز أزمة سوء الأحوال الجوية الماضية، وقد بلغ حجم الخسائر التي تكبدها القطاع حوالي 400 مليون جنيه.

وأشار إلى أنه لم يحدث أي تأثر على محطات إنتاج الطاقة الكهربائية جراء الأمطار الغزيرة، وإنما كان أكبر تأثير على خطوط نقل الكهرباء على الجهود الفائقة (500، 220 ك.ف) والعالية (66 ك.ف) نتيجة لانهيار عدد من الأبراج بسبب السرعات العالية غير المسبوقة للرياح.

وأضاف أن شبكات توزيع الطاقة الكهربائية تأثرت بشكل كبير بسبب ارتفاع منسوب المياه نتيجة غزارة الأمطار، بما يفوق قدرة شبكات الصرف على تسريب هذه الكميات الهائلة وأدى ذلك إلى الاضطرار لفصل الكهرباء من تحكمات شركات التوزيع وذلك لتأمين المواطنين والمهمات، وقد استغرق رفع كميات المياه المتراكمة وقتًا طويلًا، مما أدى إلى زيادة مدة فصل التغذية الكهربائية عن بعض المشتركين.

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وأدى الارتفاع الشديد لسرعة الرياح إلى سقوط أبراج وأعمدة على الجهود المختلفة، منها سقوط حوالى 44 عمود جهد متوسط، وتم عزل المهمات الكهربائية التي تسرب لها مياه الأمطار وإصلاح الأعطال بالمواقع المختلفة.

وإعادة زرع أعمدة الجهد المتوسط التي تأثرت بالأزمة، مع الدفع بماكينات ديزل بأحمال مناسبة لتوفر التغذية الكهربائية لبعض الأماكن الحيوية في حالة انقطاع التيار الكهربائي، وتم تكثيف العمالة الفنية في المناطق الأكثر ضرراً على مدار 24 ساعة.

وبلغت عدد البلاغات الفنية التي تم استقبالها من خلال الخط الساخن 121 خلال فترة الأزمة أكثر من 33 ألف مكالمة.

وتم خلال فترة سوء الأحوال الجوية أيضًا التنسيق المستمر مع كل جهات الدولة لتشغيل محطات الصرف وتوفير ماكينات الشفط حال تسرب المياه داخل غرف المحولات والأكشاك المنخفضة وتوفير ماكينات الطوارئ اللازمة، بالإضافة إلى عزل المهمات الكهربائية التي تسربت لها مياه الأمطار.

وقد بلغ عدد العمالة من الفنيين والمهندسين، خلال تلك الفترة، حوالي 14159 عاملًا بمتوسط ساعات عمل تصل إلى حوالى 43 ساعة للعامل.