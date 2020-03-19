شكرا لقرائتكم خبر عن «الوزير» يتابع مع قيادات السكة الحديد الجدول الزمني لتوريد 6 قطارات جديدة للركاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير اجتماعاً موسعاً مع رئيس قيادات هيئة السكك الحديدية لمتابعة عدد من المشروعات والتعاقدات الخاصة بتطوير وتحديث مستوى الخدمة المقدمة ومتابعة إجراءات الأمن والسلامة الخاصة بمنظومة السكك الحديدية.

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واستعرض الوزير آخر المستجدات الخاصة بتوريد 6 قطارات سكك حديدية جديدة للركاب والتي تعاقد عليها السكة الحديد مع شركة تالجو الإسبانية لدعم أسطولها من الوحدات المتحركة، حيث أكد الوزير ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للتوريد، حيث سيتم توريد أول قطار في مارس 2021، مشيرا إلى الإمكانات التكنولوجية العالية لهذه القطارات، حيث تتميز بالثبات أثناء السير بسرعة في المنحنيات مما يساعد على تقليل زمن الرحلة، بالإضافة إلى تمتعها بسرعات تشغيلية عالية تصل إلى 160 كم في الساعة، كما أن العربات مصنعة من الألومنيوم المستخدم حاليًا في معظم قطارات أوروبا والعالم، لافتا إلى أن القطارات المتعاقد عليها من جرار وعربة قوى، وعربة بوفيه مكيفة، و5 عربات درجة أولى مكيفة، و8 عربات درجة ثانية مكيفة، إضافة إلى بعض الخدمات الجديدة مثل الأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

ثم استعرض الوزير موقف مشروع الـ6 وحدات قطارات نوم والمواصفات الفنية لتلك القطارات، حيث أكد الوزير سرعة الانتهاء من كل الإجراءات وأن يراعى نسبة التصنيع المحلي، خاصة أن توجيهات القيادة السياسية بتوطين صناعة النقل في مصر واطلع على آخر موقف لمشروع توريد 100 جرار سكة حديد جديد والذي يتم التعاون الاستثماري فيه مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD لتمويل قيمة تلك الجرارات ليبلغ ما تعاقدت عليه وزارة النقل 260 جرارًا جديدًا بالإضافة إلى تحديث وإعادة تاهيل وإصلاح 172 جرارًا من الأسطول الحالي، بالتعاون مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، والصيانة الدورية للأسطول الحالي من الجرارات بورش السكة الحديد.

كما استعرض كل الإجراءات التي تنفذها السكة الحديد التي تساهم في تحقيق السلامة والأمان للراكب وخاصة في حال وجود أي أعطال بالإشارات أو الأبراج، حيث شدد الوزير على ضرورة اتخاذ كل التدابير والإجراءات التي تحقق السلامة والأمان بكل الخطوط، مشيرا إلى أن مشروعات تحديث نظم الإشارات بخطوط السكك الحديدية التي يجري تنفيذها سترفع من معدلات السلامة والأمان.