شكرا لقرائتكم خبر عن خليكي قدوة حملة لـ«قومي المرأة» للبقاء في المنزل لعدم انتشار كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق المجلس القومي للمرأة اليوم حملة خليكي قدوه لتشجيع على البقاء في المنزل واتباع التعليمات من اجل عدم انتشار فيروس كورونا.

ووجه المجلس رسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعى لكل السيدات قائلا «لكل سيدة وفتاة مدركة حجم المسئولية، ومؤمنه ان اتحادنا ووقفتنا جنب بلدنا في ظل الظروف اللي بيمر بيها العالم ده واجب وطني ودليل على حبنا لبلدنا، وان كل واحدة فينا عليها دور عشان نعدي الأزمة ونحمي اهالينا واصحابنا وجيراننا من أي خطر يهدد حياتهم، وعشان كمان نرسم صورة جميله لبلدنا قدام العالم كله نقول فيها أن الشعب المصري واجه الازمة بكل شجاعة وتحدي وأنه قاوم ومااستسلمش ..».

وأضاف المجلس في رسالته «احنا في المجلس القومي للمرأة بنقولك كوني قدوة لغيرك وانضمي انت وصحابتك لحملتنا #خليكي_قدوة #خليكي_في_البيت، وكل اللي عليكي تبعتلنا فيديو مسجل في البيت في رسالة خاصة على صفحة المجلس القومي للمرأة على موقع التواصل الاجتماعي(الفيس بوك) تشجعي فيه غيرك انه يلتزم بالتعليمات والاجراءات الاحترازية اللي بتعلن عنها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا ويخليهم في البيت وميخرجوش منه غير للضرورة عشان ما يتنقلش الفيروس لغيرنا، ودورنا ان احنا نوصل صوتك ورسالتك لغيرك ،وخللي بالك انك بكده بتحمي نفسك وبتحمي بلدك».