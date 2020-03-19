شكرا لقرائتكم خبر عن بمكبرات الصوت وملصقات «الزموا منازلكم».. الإسكندرية تطبق قرارات الإغلاق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التزمت معظم المحال التجارية بالاسكندرية التي شملها قرار رئيس الوزراء بغلق ابوابها في السابعة مساءا .

ودفعت محافظة الإسكندرية، مساء الخميس، بسيارات تحمل مكبرات صوت تجوب شوارع وأحياء المدينة، للتنبيه على المواطنين بغلق المحال التجارية، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء في إطار الحد من انتشار فيروس «كورونا المستجد».

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ومع دقات الساعة السابعة سارعت المحلات بغلق أبوابها تنفيذا للقرار.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بغلق المطاعم والمقاهي والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز والمحال التجارية يوميا بدءا من 7 مساء إلى 6 صباحا حتى 31 مارس الجاري.

وأستثنى القرار خدمات توصيل الطلبات للمنازل وجميع الأماكن التي تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال «البقالة» والصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية أو خارجها.

وفي سياق متصل، أطلقت مديرية أمن الإسكندرية، حملة توعية للمواطنين من خلال ملصقات توعوية بعنوان «من فضلكم ألزموا منازلكم حرصا على سلامتكم»، لتوعية المواطنين بخطورة الخروج من المنازل لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».