شكرا لقرائتكم خبر عن FDA ترد على ترامب.. لم نوافق رسميا على عقار الملاريا لعلاج كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضارب شديد في إدارة الغذاء الدواء الأمريكية "FDA"، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتماد دواء الملاريا لعلاج كورونا، حيث قال بعض العلماء إن عقار الكلوروكين المضاد للملاريا يمكن أن يكون علاجًا لفيروس كورونا.

وقال مفوض إدارة الأغذية والعقاقير ستيفن هان فى مؤتمر صحفى اليوم بالبيت الأبيض حول الفيروس التاجى كورونا أنه من المهم "عدم اعطاء أمل زائف حول دور دواء الملاريا في علاج كورونا، وقال إن ترامب "طلب منا أن نكون عدوانيين" ونقوم باختراق العلاج المثير والمنقذ للحياة ، ونحن نفعل ذلك فى إدارة الأغذية والأدوية".

ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع " cnbc"، والذى أكد أنه لا توجد علاجات مثبتة لفيروس COVID-19 ، الذي نما بسرعة حتي وصل إلى جائحة، ويقول مسؤولي الصحة الأمريكيون إن اللقاح الجاهز للاستخدام العام قد يستغرق من 12 إلى 18 شهرًا، و لكن بعض العلماء قالوا إن عقار الكلوروكين المضاد للملاريا يمكن أن يكون علاجًا للفيروس.

Advertisements

وادعى ترامب أن الولايات المتحدة ستكون قادرة على إتاحة عقار مكافحة الملاريا "على الفور " وأنه "تمت الموافقة عليه"، لكن العديد من المصادر أفادت بعد دقائق أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لم توافق على الكلوروكين لاستخدامه في علاج الفيروس التاجي.

وفي نفس السياق، قالت منظمة الصحة العالمية الشهر الماضي إنه "لا يوجد دليل" على أن عقار الكلوركين فعال في علاج الفيروس التاجي.