شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” أول صحيفة داخل غرف العزل بالصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 في عددها المطبوع الصادر، غدا الجمعة، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها تجربة الخليج 365 كأول صحيفة تخوض تجربة العزل في الصين، خوفا من فيروس كورونا، وروشتة بكين للحماية من الوباء، وتفاصيل الاتصال الهاتفى بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.





واقرأ أيضا على صفحات الخليج 365 غدا..أول مصرى يخوض رحلة الإجراءات الوقائية فى قلب الصين.. ”الخليج 365” أول صحيفة داخل غرف العزل بالصين.. الشعار "أنت مريض محتمل".. والبداية بـ 4 ساعات فحص والعزل الانفرادى 14 يوماً.. روشتة بكين كفيلة بالحماية من الوباء.. طعام يومى على باب الغرفة وجهاز لقياس الحرارة والتواصل بالهاتف فقط والإبلاغ بأية أعراض قد تظهر

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