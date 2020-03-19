شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء المصرية :عقار هيدروكسى كلوروكوين ينتج بمصر فى دوائين "بلاكونيل" و"هيدروكين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت هيئة الدواء المصرية أن الدواء الذي تحدث عنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن علاج فيروس كورونا المستجد والذي يحتوي على المادة الفعالة "هيدروكسي كلوروكوين" يتم إنتاجه في مصر في شكلين دوائيين الأول بلاكونيل والثانى هيدروكين ويستخدمان لعلاج الملاريا والروماتويد والأمراض المناعية على التوالى

وقال الدكتور علي عبد الله مدير مركز الدراسات الدوائية وعلاج الإدمان لليوم السابع أن المادة الفعالة في عقاري البلاكونيل والهيدروكين هي "هيدروكسي كلوروكوين" ويتم انتاجهم في مصر منذ سنوات مضيفا أن أ عقار الهيدروكين عبارة عن علبة بها 3 شرائط بــ 26 جنية بينما عقار البلاكونيل علبة بها 6 شرائط بــ 90 جنية.

وكانت أكدت أحد المجموعات الدوائية العالمية أنها أجرت تجارب مختلفة لدواء بلاكنيل المعالج لفيروس كورونا الذي تنتجه للمصابين بـ”الملاريا” على عدد من المصابين بفيروس كورونا المستجد، وأظهرت التحاليل بشائر إيجابية وواعدة في معالجة المرضى بعد تناولهم الدواء، وتحسنت حالتهم الصحية، ويتم أخذ عدة جرعات مماثلة، وسيجرى لهم كشف جديد مرة أخرى للتأكد من النتائج.

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وتناولت عدد من الوكالات العالمية تلك البشرى، أن المجموعة الدوائية العالمية ستقوم بإنتاج العديد من جرعات دواء بلاكنيل المعالج لفيروس كورونا، وأنها مستعدة لتقدم الملايين من الدواء إلى السلطات الفرنسية، لعلاج ما يقرب من 300 ألف شخص من المحتمل إصابته بفيروس “كورونا” المستجد، وسيتم تصدير الدواء لعدد من الدول ظهر فيها ذلك المرض.

عقار PLAQUENIL يعالج التهابات المفاصل والالتهابات الجلدية والحساسية، حيث أنه يحتوي علي المادة الفعالة هيدرزكسي كلوروكين، التي تعمل علي الوقاية من الاصابة بمرض الملاريا الذي يحدث بسبب لدغات البعوض، وقد اثبتت الدراسات والابحاث أن له اثر مباشر في علاج امراض الروماتيزم وعلاج مرض الذئبة الحمرا، كما يخفف عقار PLAQUENIL الامراض الجلدية ويقلل من تأثيرها واعراضها.

وكانت الصين أعلنت أيضاً من خلال تجارب بحثية تمت على عدد من المصابين بكورونا أن المادة الفعالة فى علاج الملاريا قد تكون فعال فى القضاء على فيروس كورونا ، وأن الدواء سيدخل فى طور التجارب حتى يتم التأكد من فعاليته