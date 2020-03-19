شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. إغلاق المطاعم والكافيهات تنفيذا لقرار مجلس الوزراء لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسة الخليج 365، تنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإغلاق المطاعم والكافيهات فى منطقة وسط البلد، والذى نص في مادته الأولى على: "تُغلق ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020 جميع المطاعم والمقاهى والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهى والنوادى الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التى تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة.

وأشار القرار في مادته الثانية إلى أنه لا يسرى حكم المادة الأولى من هذا القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التى تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها.

ونص القرار في مادته الثالثة علي نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه، على أن يتم التنفيذ من اليوم الخميس.

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