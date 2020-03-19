إنفوجراف.. 6 حالات عليها العزل 6 أسابيع لحمايتهم من كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ظل ارتفاع عدد الإصابات حول العالم، هناك عدد من المعلومات التى يجب معرفتها حول الفيروس، خاصة من يجب عليهم الالتزام بالحجر الصحى الذاتى، ومن بين أولئك الذين يجب أن يعزلوا أنفسهم لمدة 12 أسبوعًا لتجنب الإصابة بالفيروس.
وذلك وفقا لتوصيات ودراسات أطباء وعلماء مثل، الدكتورة سارة غارفيس ، البروفيسور كريس ويتتى، كبير الأطباء فى إنجلترا، والبروفيسور كيفين ساذرن من الجمعية الطبية للتليف الكيسى بالمملكة المتحدة.
حالات يجب عليها عزل نفسها للحماية من كورونا
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