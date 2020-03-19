شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. 6 حالات عليها العزل 6 أسابيع لحمايتهم من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ظل ارتفاع عدد الإصابات حول العالم، هناك عدد من المعلومات التى يجب معرفتها حول الفيروس، خاصة من يجب عليهم الالتزام بالحجر الصحى الذاتى، ومن بين أولئك الذين يجب أن يعزلوا أنفسهم لمدة 12 أسبوعًا لتجنب الإصابة بالفيروس.

وذلك وفقا لتوصيات ودراسات أطباء وعلماء مثل، الدكتورة سارة غارفيس ، البروفيسور كريس ويتتى، كبير الأطباء فى إنجلترا، والبروفيسور كيفين ساذرن من الجمعية الطبية للتليف الكيسى بالمملكة المتحدة.