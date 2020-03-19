شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة أول علاج لكورونا تعتمده أمريكا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفى أن هناك عقارا آخر تمت الموافقة عليه وهو هيدروكسي كلوروكوين مضيفا: علينا أن نفوز في هذه الحرب على فيروس كورونا.
وقال الرئيس الأمريكى، إنه وقع قانون "الإنتاج الدفاعى لمكافحة تأثير كورونا"، فقط استعدادا لأسوأ السيناريوهات فى المستقبل، مضيفا:"آمل ألا نحتاجه، لكننا جميعنا فى هذا الأمر معا".
ويرصد الفيديو التالى تفاصيل هذا العقار المعالج لكورونا.
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