شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: عدلنا كود البناء المصرى لإنشاء أبراج العاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن العمل في منطقة أبراج العاصمة الإدارية يسير بمعدل قياسى، ويتم صب دور بمعدل 5 أيام، والبرج الأيقنى وصل حتى 120 متر حاليا، لافتا إلى أن العمل يسير بشكل متوازى في عدد 20 برج داخل العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف الدكتور عاصم الجزار، خلال حواره مع برنامج مصر تستطيع، المذاع على قناة DMC ، أنه تم استخدام نحو 550 ألف متر خرسانة في الأبراج، لافتا إلى أن قاعدة البرج الأيقونى استغرقت نحو 40 ساعة عمل متواصل، وتعد ثانى أكبر قاعدة برج في العالم.

وأوضح وزير الإسكان، أنه تم تعديل كود المباني من أجل إنشاء أبراج العاصمة الإدارية، لافتا إلى أنه تم الاستفادة من كود البناء الأمريكي في إنشاء الأبراج الشاهقة، موضحا أن منطقة الأبراج بمثابة مدرسة جديدة للهندسة المصرية.

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وتابع وزير الإسكان قائلا" العاصمة الإدارية تمثل نقطة ارتكازية على مستوى تحقيق الهدف القومى لمضاعفة المساحة المعمورة في مصر وزيادة معدل النمو والتنمية شرقا، مشيرا إلى أن تنمية سيناء تبدأ من العاصمة الإدارية الجديدة".

وأشار إلى أن محور 30 يونيو يساهم في ربط عدد من المحافظات ويساهم بشكل كبير في عملية تنمية محافظات القناة، موضحا أن الحكومة تسعى حاليا لنقل التنمية من الوادى وعلى شريط النيل إلى الشرق.