شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: أكثر من 958 مليون جنيه إجمالي تمويل مشروع البتلو لصغار المربين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى إنه في إطار اهتمام الدولة بتنمية الثروة الحيوانية وافق مجلس إدارة المشروع القومى لإحياء البتلو في جلسته الأخيرة على اعتماد مبلغ 66.5 مليون جنيه لتمويل 701 مستفيد لشراء وتغذية عدد 8818 رأس ماشية محلية لتسمينها ضمن المشروع القومى لإحياء البتلو وبقيمة تمويل 58 مليونًا و32 ألفًا و500 جنيه وأيضا تمويل 19 مستفيدًا لشراء وتغذية 428 رأس ماشية مستوردة سريعة النمو بإجمالي مبلغ 8 ملايين و535 ألف جنيه.

وأضاف أن ما تم تمويله حتى الآن للمستفيدين من المشروع القومي للبتلو قد بلغ 958 مليونًا و777 ألفًا و500 جنيه للبتلو المحلى، وكذلك العجول المستوردة سريعة النمو.

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ومن ناحيته، قال المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن المبالغ التي اعتمدها مجلس إدارة المشروع القومي للبتلو خلال 3 جلسات الأخيرة بلغ 123 مليونًا و160 ألف جنيه، منها 13 مليونًا و75 ألف جنيه للاستفادة من البروتوكول الرباعي بين كل من الزراعة، والتموين، والبنك الزراعي المصري، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والباقي 110 ملايين و85 ألف جنيه لتسمين وتغذية عجول البتلو من الأبقار والجاموس المحلية.

من جانبه، قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إن المشروع القومي للبتلو بشقيه المحلى والمستورد يعمل على توفير لحوم حمراء بالسوق بسعر عادل ومناسب لكل من المنتج والمستهلك، حيث إنه منع ذبح العجول على أوزان صغيرة (بتلو) وتسمينها حتى 400 كجم على الأقل يزيد من كميات اللحوم المنتجة لنفس الرأس ما يقرب من خمسة أضعاف.

الجدير بالذكر أنه يمكن التقدم للاستفادة من المشروع القومي للبتلو بشقيه المحلى والمستورد من خلال التقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعي المنتشرة على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية.