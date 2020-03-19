شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يتابع مخزنًا للأغذية بدار الأيتام بالزقازيق بعد تعرّضه لحريق محدود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توجه الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، لدار الأيتام بمدينة الزقازيق، لمتابعة الأضرار الناجمة عن نشوب حريق محدود بغرفة مخصصة لتخزين الأغذية للمقيمين بالدار، دون وقوع إصابات بشرية.

وكلف وكيل الوزارة إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بفحص جميع الأغذية الموجودة بالدار للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وحصر جميع الأطعمة التي تعرضت للحريق، وقام فريق مراقبة الأغذية بحصر الكميات غير الصالحة وتم إعدام ٦٩٢ كيلوجرام أغذية مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية لتأثرها بالحريق.

كانت قوات الحماية المدنية بالشرقية تلقت بلاغا بنشوب حريق محدود بغرفة مخصصة لتخزين الأغذية بدار الأيتام على طريق هرية القديم بمدينة الزقازيق، وتم الدفع بسيارات الإطفاء وتمت السيطرة على الحريق وإخماده والذي أسفر عن بعض التلفيات بالثلاجات والفريزرات والمواد الغذائية، دون وقوع إصابات.