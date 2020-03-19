شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء البريطاني يعلن إجراء أول تجربة لعقار مضاد لفيروس كورونا على مصاب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الخميس، إجراء أول تجربة لعقار مضاد لفيروس كورونا على أحد المصابين به.
وقال جونسون، في كلمة له: «نعكف على تكثيف الاختبارات في سبيل التوصل لعقار مضاد لفيروس كورونا».
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