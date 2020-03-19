شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء البريطاني يعلن إجراء أول تجربة لعقار مضاد لفيروس كورونا على مصاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الخميس، إجراء أول تجربة لعقار مضاد لفيروس كورونا على أحد المصابين به.

وقال جونسون، في كلمة له: «نعكف على تكثيف الاختبارات في سبيل التوصل لعقار مضاد لفيروس كورونا».