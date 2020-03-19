شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يكشف عن أغنيته الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كشف الفنان محمد رمضان عن أغنية الجديد «أمي ملكة» التي سيتم بثها عبر صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات «يوتيوب»، يوم عيد الأم ٢١ مارس الجاري، وكتب عبر صفحته بموقع إنستجرام «دي هدية لأمي ولكل أم». وأضاف «رمضان»: «نزّل صورتك مع الملكة بتاعتك ست الكل والدتك اللي تعبت وشقيت في تربيتك واعمل هاشتاج (أمي ملكة) وهتشوفها في أغنية امي ملكة في ليلة عيد الأم على قناتي الرسمية باليوتيوب». وتابع: «واللي والدته توفاها الله برضه يبعت صورة تجمعه بيها».

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