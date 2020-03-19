شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» تُجري عمليات تعقيم وتطهير لأقسام الشرطة والسجون (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت أجهزة وزارة الداخلية أعمال التعقيم والتطهير لكل المباني والمنشآت الشرطية على مستوى الجمهورية.

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وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، اليوم الخميس، إنه في إطار الخطة الوقائية المتكاملة التي اتخذتها أجهزة الدولة للوقاية من الإصابة بفيروس «كورونا» واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية التي تكفل سلامة وصحة المواطنين، والتى من بينها تنفيذ حملات لتطهير وتعقيم المنشآت الحكومية والخدمية وأماكن التجمعات؛ قامت وزارة الداخلية بتنفيذ خطة وقائية تكفل سلامة المترددين على جميع قطاعاتها.

وتابع البيان: «دفعت الوزارة بفرق وأطقم وقائية من قبل قطاع الخدمات الطبية بالوزارة لإجراء عمليات تعقيم وتطهير بصفة مستمرة لكل المبانى والمنشآت الشرطية خاصة التي تشهد ارتياداً جماهيرياً، شملت قطاع الأحوال المدنية والإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية وأقسام الشرطة والسجون، وذلك لضمان التعقيم والتطهير اللازم بتلك المواقع، بما يحقق السلامة للمواطنين المترددين عليها والعاملين بها».

يأتي ذلك انطلاقًا من المسؤولية الوطنية لوزارة الداخلية التي تراعى فيها استمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تضمن سلامتهم في كل موقع شرطى يتوجهون إليه للحصول على الخدمات الشرطية.

أعمال تعقيم وتطهير بمبانى ومنشآت الشرطية على مستوى الجمهورية

أعمال تعقيم وتطهير بمبانى ومنشآت الشرطية على مستوى الجمهورية

أعمال تعقيم وتطهير بمبانى ومنشآت الشرطية على مستوى الجمهورية