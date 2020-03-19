شكرا لقرائتكم خبر عن «السجون» تعلن تدابير بشأن الزيارات حرصًا على صحة وسلامة النزلاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الداخلية، الخميس، استمرار تعليق الزيارات بجميع السجون حتى آخر شهر مارس الجارى، وذلك حرصًا على الصحة العامة وسلامة النزلاء.

وأوضح مسؤول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية أن ذلك يأتي في ضوء ما تقرر بشأن تعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد وبناءً على توصيات وزارة الصحة في هذا الشأن.